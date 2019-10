Italia al piccolo trotto, con il Liechtenstein al 45' è 1-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Durano solo 100 secondi i sogni di gloria per il Liechtenstein, perché Bernardeschi batte subito Buchel dopo un'azione concertata da Belotti e Biraghi. L'uno a zero però è figlio di un brivido iniziale, perché Salanovic testa subito i riflessi di Sirigu (che devia con i piedi alla bell'e meglio) mentre sul rimbalzo è Mancini che devia la conclusione a botta sicura. Lo stesso Salanovic va al tiro una seconda volta, trovando stavolta i guantoni del portiere azzurro.

L'uno a zero addormenta la partita per l'Italia, che non deve accelerare più di tanto, ma tiene il pallino del gioco. Circa l'80% del possesso palla è appannaggio degli uomini di Mancini, però le occasioni faticano a nascere. Così in realtà Salanovic e Yildiz mettono i brividi, prima con un tiro da fuori poi con un retropassaggio killer di Di Lorenzo. Uno a zero al termine del primo tempo per l'Italia contro il Liechtenstein.