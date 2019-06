Italia, Barella: "Telefono modalità silenzioso. Futuro? È tutto aperto"

© foto di Federico Gaetano

Inseguito con forza dall'Inter - e per un periodo anche da Juventus e Roma - Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, ha parlato dal ritiro della Nazionale a Coverciano. "Ho vissuto un'epoca con i vari Cossu, i vari Pisano, arrivati in Nazionale pure giocando a Cagliari. Io ringrazio la società per tutta la fiducia. C'è un mese di ritiro, sarà lungo per noi, poi ci penseremo. Io ho il telefono in modalità silenzioso... Ora stiamo pensando alla Nazionale, fa piacere l'interessamento, ma ci sono persone preposte per parlare. È tutto aperto".