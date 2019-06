Italia, Bonucci: "I gol dalla difesa? A noi interessa non prenderli"

Intervenuto in conferenza stampa al fianco del ct Mancini in vista della gara contro la Bosnia, il difensore dell'Italia e della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato anche così dei portieri e della retroguardia azzurra: "Abbiamo una rosa di portieri che possono vestire la maglia della nazionale, Sirigu lo conosco da quando siamo bambini e giocavamo contro, ma lo stesso posso dire di Perin e Donnarumma, oppure Cragno, Gollini e Mirante. Abbiamo un futuro roseo per la porta... però la fase difensiva inizia dagli attaccanti, Belotti si è preso un'ammonizione per rincorrere un giocatore a dieci metri dalla nostra area".

Sui gol fra Chiellini e Bonucci. "A noi interessa non prenderli. Costruendo gioco prima o poi ne facciamo uno, poi quando ci riesce di buttarla dentro è una gioia ulteriore. Con Giorgio c'è un rapporti di amicizia e di stima, l'uno per l'altro, in campo e fuori. Ci giocheremo questo traguardo fino a fine carriera di entrambi. L'obiettivo nostro è far capire cosa significa stare dentro una squadra come la Nazionale. Si è ricreato un grande gruppo, i giovani stanno facendo alla grande il loro lavoro".

