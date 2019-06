LIVE TMW - Italia, Bonucci: "Quello che è cambiato su tutto è il ct"

Fonte: Dall'inviato all'Allianz Stadium, Torino

17.20 - Con Roberto Mancini - alla vigilia della sfida contro la Bosnia - a fare da padrone di casa ci sarà Leonardo Bonucci, difensore centrale della Juventus.

17.32 - Inizia la conferenza stampa.

Su quello che è cambiato da un anno fa a oggi. "Quello che è cambiato, su tutti, è il nostro ct. È arrivato con una idea ben precisa, di riflesso è andata a spargersi nel calcio italiano. Tanti giovani sono riusciti a imporsi, dando il proprio contributo".

Sulla Bosnia. "Merita grande rispetto, al di là del risultato in Finlandia, insieme alla Grecia può dare fastidio. Ha grandi calciatori, come Dzeko e Pjanic, creano tanto giocando in verticale. Domani rientra Miralem che fa girare la squadra, lo fa nella Juve e anche in Nazionale, per loro è fondamentale. Non sarà la Bosnia vista in Finlandia".

Sui gol fra Chiellini e Bonucci. "A noi interessa non prenderli. Costruendo gioco prima o poi ne facciamo uno, poi quando ci riesce di buttarla dentro è una gioia ulteriore. Con Giorgio c'è un rapporti di amicizia e di stima, l'uno per l'altro, in campo e fuori. Ci giocheremo questo traguardo fino a fine carriera di entrambi. L'obiettivo nostro è far capire cosa significa stare dentro una squadra come la Nazionale. Si è ricreato un grande gruppo, i giovani stanno facendo alla grande il loro lavoro".

Sulla difesa. "Abbiamo una rosa di portieri che possono vestire la maglia della nazionale, Sirigu lo conosco da quando siamo bambini e giocavamo contro, ma lo stesso posso dire di Perin e Donnarumma, oppure Cragno, Gollini e Mirante. Abbiamo un futuro roseo per la porta... però la fase difensiva inizia dagli attaccanti, Belotti si è preso un'ammonizione per rincorrere un giocatore a dieci metri dalla nostra area".

17.50 - Fine della conferenza stampa di Bonucci.