© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata a Genova contro il Genoa, il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha pubblicato su Instagram proiettandosi anche alle qualificazioni per Euro 2020 con la Nazionale: "Perdere non è nel nostro dna e non è mai bello. Rimane la grande stagione che stiamo disputando. La sosta permette di recuperare energie fisiche e mentali. Adesso si pensa alla Nazionale per iniziare con entusiasmo e grinta il percorso verso euro2020".