Italia, Bonucci: "Zaniolo ha capito cosa fare per diventare grande"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Bonucci, intervenuto in mixed zone al termine della sfida vinta contro l'Armenia, ha parlato così del nuovo corso azzurro: "Venivamo dalla pagina più brutta del calcio italiano e quando tocchi il fondo puoi solo migliorare. In questo chi ha scelto Mancini ha fatto la scelta migliore possibile, ha messo in campo tanto talento e tanta qualità, ci ha fatto ritrovare l'autostima. Quando incontri grandi squadre con grandi individualità devi mettere in campo tutto, ma anche loro ci rispetteranno. Chi è migliorato di più? Dico Barella, ma anche Zaniolo, che ha capito cosa fare per diventare grande".