Italia, Bosnia e Armenia per un posto come testa di Serie a Euro 2020

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella nona e decima giornata del girone J, la Nazionale Italiana affronterà la Bosnia Erzegovina (venerdì 15 novembre allo Stadio ‘Bilino Poje’ di Zenica, ore 20.45) e l’Armenia (lunedì 18 novembre allo Stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo, ore 20.45). due gare mettono in palio punti utili per conquistare il diritto di finire nell’urna delle teste di serie in vista del sorteggio dell’Europeo, in programma il 30 novembre a Bucarest, nonché per migliorare ulteriormente il ranking FIFA in vista del sorteggio delle qualificazioni al Mondiale 2022, che vede al momento l’Italia al 15° posto globale, 10ª tra le Nazionali europee.