Italia, i convocati di Mancini: prima per Di Lorenzo. C'è El Shaarawy

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È Giovanni Di Lorenzo l’unica novità tra i 27 calciatori convocati da Roberto Mancini per le gare con Grecia e Liechtenstein: il difensore classe ‘93, protagonista di un buon avvio di stagione con il Napoli, torna a Coverciano dopo essere stato convocato dal Ct in occasione dello stage dello scorso aprile.

Gli Azzurri si raduneranno lunedì presso il Centro Tecnico Federale e nel pomeriggio sosterranno la prima seduta di allenamento in vista dei match validi per la settima e ottava giornata delle ‘European Qualifiers’. Prima nel Gruppo J grazie ai sei successi conquistati nelle prime sei gare (record nella storia Azzurra agli Europei), l’Italia può staccare il pass per l’Europeo battendo la Grecia nella sfida in programma sabato 12 ottobre (ore 20.45) allo Stadio ‘Olimpico’ di Roma. Poi la Nazionale volerà a Vaduz, dove martedì 15 ottobre (ore 20.45) al ‘Rheinpark Stadion’ affronterà i padroni di casa del Liechtenstein, già battuti 6-0 in occasione dell’incontro giocato lo scorso 26 marzo a Parma.

L’elenco dei convocati



Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Danilo D'Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain). Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli).

Staff – Commissario Tecnico: Roberto Mancini; Team Manager: Gabriele Oriali; Assistenti tecnici: Alberico Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari, Fausto Salsano; Preparatori atletici: Claudio Donatelli e Andrea Scanavino; Preparatore dei portieri: Massimo Battara; Match Analyst: Antonio Gagliardi e Simone Contran; Medici: Andrea Ferretti (responsabile area medica) e Carmine Costabile; Fisioterapisti: Maurizio Fagorzi, Emanuele Randelli, Fabrizio Scalzi, Luca Lascialfari, Fabio Sannino; Osteopata: Walter Martinelli; Nutrizionista: Matteo Pincella; Segretario: Emiliano Cozzi; Capo Ufficio Stampa: Paolo Corbi.