Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Queste le sue parole in vista del nuovo anno: "Ho tanti giovani di valore, punto su Europei e Mondiali: io, azzurro per sempre. Barella un gigante, Balotelli mi ha dato poco e Chiellini è come CR7. Zaniolo è sicuramente un grande talento ma non possiamo dire che vale quanto Totti. Federico Chiesa deve invece imparare a segnare, poi sarà un vero e proprio top player. Immobile? In Serie A è un grande centravanti ma all'estero è più dura".