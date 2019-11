Italia, Mancini: "Dura fare la lista dei 23. Spero in amichevoli con le big"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La lista dei 23 per Euro2020 non è ancora chiara e definita, nella testa del ct Roberto Mancini. Questo il pensiero in merito del selezionatore azzurro: "E' finita e siamo stati bravi. Da domani si inizia un'altra storia. Dovremo cercare di migliorare con le poche amichevoli a disposizione, saranno quattro, per capire chi saranno i 23 della lista. I giocatori ci sono, ne ho più di 30, sarà difficile scegliere. Non abbiamo provato molto, abbiamo bisogno di rivederci. Vedremo cosa riusciremo a fare nelle amichevoli di marzo, mi auguro di poter affrontare due squadre di alto livello. Penso a Germania, Francia, Inghilterra, Spagna... quelle migliori di noi insomma".