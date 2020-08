Italia, Mancini e il caso Lippi: "Già tutto finito, non avevo bisogno di alcuna rassicurazione"

Giornata di conferenza stampa per il ct dell'Italia, Roberto Mancini, che da Coverciano fa il punto della situazione sulle prossime sfide di Nations League contro Bosnia e Olanda (il 4 e 7 settembre). Tra i vari temi, però, viene toccato anche quello relativo al caso Lippi: "Non la ritengo una cosa così importante, non è cambiato assolutamente niente. Il presidente me ne ha parlato perché la cosa era già uscita sui giornali, ma tutto è finito lì. Non avevo bisogno di alcuna rassicurazione o spiegazione".

