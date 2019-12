Italia, Mancini: "Europeo tutt'altro che semplice. Serviranno Notti Magiche"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite di "Radio Anch'Io Lo Sport", trasmissione di RadioRai il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato del sorteggio di Euro2020 di sabato pomeriggio che ha visto gli azzurri finire nel Gruppo A con Svizzera, Turchia e Galles: "Non credo che il gruppo sarà così semplice come sento dire. Però possiamo essere ottimisti. Sono tre squadre non così semplici da affrontare perché se perdono contro di noi non sarebbe un problema. La Svizzera è una squadra fastidiosa, conosce bene il nostro campionato, il Galles ha 2/3 elementi di alto livello, mentre la Turchia ha tanti giovani interessanti".

Le tante convocazioni nella mia gestione? "Non avendo tanto tempo a disposizione e così abbiamo chiamato più giocatori del previsto. Questo era l'unico modo per conoscerli un po' più in fretta".

Convocati a sorpresa? "Il gruppo è delineato oramai. Poi se in questi sei mesi dovesse uscire qualche giovane straordinario vedremo. Se uscisse il Paolo Rossi di turno o il Totò Schillaci ma mi pare complicato. Il gruppo è abbastanza delineato".

Immobile la soluzione per l'attacco azzurro? "Nelle partite di qualificazione non abbiamo avuto problemi. La squadra ha sempre giocato bene, creato tanto e segnato molto. Immobile, Belotti e gli altri spero continuino a fare gol".

Italia '90 come punto di riferimento? "C'era un clima straordinario e sarà fondamentale per noi avere quel tipo di supporto attorno. Non sarà semplice vincere tutte le partite nel girone eliminatorio anche se non hai rivali di prima fascia. Qualche intoppo c'è sempre e il supporto dell'ambiente sarà decisivo".

L'esordio di Stefano Turati, 2001, del Sassuolo? "A livello di portieri siamo messi benissimo: ce ne sono tanti bravi e giovani. Sono felice del suo esordio, mi auguro continui a dimostrare di essere di alto livello come ieri".

Immobile o Belotti titolare in attacco? "E' presto, dovremo vedere anche le condizioni in cui arriveranno all'Europeo. Vedremo al momento".

La volata scudetto? "Credo sia ancora presto. L'Inter sta facendo benissimo, si merita di essere in cima. Dispiace che non ci siano in lotta anche Napoli, Roma, Milan e Lazio. Sarebbe stato tutto molto più avvincente".