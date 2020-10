Italia, Mancini: "I tamponi di questa settimana non ci hanno condizionato: pronti per l'Olanda"

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato al portale olandese Nos.nl in vista della partita di stasera contro l'Olanda: "Abbiamo avuto dei problemi con i test, ma ora è tutto ok. Noi siamo concentrati in vista di questa partita. Non ci sono stati grandi problemi e siamo pronti per la partita. E' speciale giocare a Bergamo per ciò che è successo ma non abbiamo bisogno di ulteriori motivazioni per questo match. Abbiamo una buona squadra con tanti giovani. Sono ragazzi importanti per il futuro e abbiamo bisogno di crescere in vista dell'Europeo. Spinazzola? È un buon giocatore. Ha giocato per la Juventus e ora è alla Roma. Può crescere ancora ma è già un ottimo calciatore. Ad Amsterdam abbiamo giocato un'ottima partita ma stasera vogliamo fare lo stesso. Sappiamo che sarà difficile ma vogliamo vincere. L'Olanda gioca sempre un bel calcio, anche quando perdono la partita. De Boer? Questa è la terza partita che è in panchina, è normale avere delle difficoltà ma ha una buona squadra e ottimi giocatori".