Italia, Mancini: "Il mio programma è vincere gli Europei e i Mondiali"

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport:

Dove può arrivare l'Italia agli Europei?

"Dobbiamo fare punti per migliorare il ranking e in questi dodici mesi dovremo cercare di migliorare ancora e magari di trovare qualcuno che ancora non è venuto fuori".

Il clima in Nazionale?

"Vedo i giocatori felici e questo mi fa piacere. Rappresentare la Nazionale deve essere un momento di gioia, un'emozione e un onore. E' questo oggi il sentimento dei calciatori".

Il suo programma è arrivare fino agli Europei?

"Il mio programma è vincere gli Europei e vincere il Mondiale. Il nostro pensiero comune è questo anche se non so cosa ne pensino le altre squadre. Non ci sono più squadre inarrivabili perché tutti stanno ricostruendo e non dobbiamo precluderci questi obiettivi. Si può, nulla ce lo proibisce".