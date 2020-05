Italia, Mancini: "La nazionale a Bergamo e Milano per ricordare le vittime"

Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale italiana, è intervenuto per il Think Magazine dell'Osservatorio Economico e Sociale 'Riparte l'Italia'. Ecco le sue parole: "Per ricordare quelle vittime, così come per celebrare tutti i protagonisti di questa lunga e ancora difficile lotta alla pandemia, la Nazionale sarà a Bergamo e Milano, quando le condizioni consentiranno di riaprire gli stadi. Penso che non dimenticheremo mai questo periodo, con le sue tragedie e le sue sofferenze".