Italia, Mancini: "La squadra ha giocato bene, è mancata soltanto un po' di brillantezza"

Un pareggio che non lascia scontento Roberto Mancini alla prima uscita dopo dieci mesi, l'Italia viene bloccata sul pari dalla Bosnia. Questo il commento del commissario tecnico azzurro. "Ci dispiace, ci abbiamo provato fino alla fine per fare gol. C'era un po' di stanchezza ma i ragazzi hanno fatto bene. E' mancata la brillantezza, è stata una partita come quella di Torino dello scorso anno. E' importante che la squadra abbia giocato bene, il pareggio non cambia nulla nei giudizi. Olanda? L'impianto di gioco sarà sicuramente lo stesso, cambieremo qualche giocatore. Chiellini? Avevamo paura che si potesse far male e abbiamo aspettato un attimo".