Italia, Mancini: "Partita non facile, sono stati bravi i ragazzi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine del match vinto per 3-0 contro la Bosnia, il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Il record? Fa piacere per aver battuto il record di Pozzo".

Come è stata la partita?

"Sapevamo che la partita non sarebbe stat facile perchè la Bosnia è una squadra solida e forte. Abbiamo giocato bene mettendo la partita sui binari giusti".

Due anni fa l'eliminazione dal Mondiale.

"Questo è il calcio. A volte ci sono dei risultati inaspettati anche quando una squadra non lo merita. Sono stati bravi i ragazzi, si sono trovati subito bene Tecnicamente abbiamo cercato di impostare un lavoro diverso. Le cose stanno andando bene".

Come ha giocato Insigne?

"Hanno giocato bene tutti sennò non si vince 3-0 fuori casa".

Tonali preferito a Zaniolo.

"E' andato benissimo. E' stato preferito perchè ci limitava i cambi sul campo. Non è Verratti ma ha caratteristiche simile mentre Zaniolo in questo momento è abituato a giocare in un altro ruolo".

Belotti e Immobile?

"Speriamo che segnino anche durante l'Europeo".

Un piccolo difetto?

"Che negli ultimi 15 minuti siamo andati a giocare troppo indietro. Invece bisogna difendere più avanti".