© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Detto della possibilità Balotelli, l'azzurro per Gaetano Castrovilli è una possibilità decisamente concreta: Roberto Mancini deciderà giovedì pomeriggio, dopo la riunione tecnica con il suo staff posticipata per aspettare il rientro da Dortmund di Lele Oriali. Nel gruppo dei convocati azzurri per le gare in Bosnia (Zenica, 15 novembre) e contro l’Armenia (il 18 a Palermo) che il ct della Nazionale ufficializzerà venerdì potrebbe esserci il nome di Andrea Cistana, difensore-sorpresa del Brescia, e forse quello di Riccardo Orsolini, esterno offensivo del Bologna. Sarebbero loro le novità che Mancini, già il mese scorso, aveva spiegato di voler testare, una volta raggiunta la qualificazione all’Europeo secondo la Gazzetta dello Sport.