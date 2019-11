Italia, nuove sui convocati: saliranno coi big Tonali e Scamacca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità sulle convocazioni dell'Italia, riportate da Rai 2. Dopo la prima gara contro l'Islanda Under 21, infatti, dovrebbero salire con la Nazionale maggiore i giovani Sandro Tonali del Brescia e Gianluca Scamacca dell'Ascoli in prestito dal Sassuolo. I due potrebbero così esser parte del gruppo in vista di Italia-Armenia in programma il 18 novembre, saltando così la sfida con l'Under armena di un giorno più tardi.