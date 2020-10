Italia-Olanda, conferenza stampa di Mancini posticipata alle 19.30. Due sospette positività

La conferenza stampa di Roberto Mancini e di un giocatore azzurro in vista della sfida di domani sera a Bergamo tra Italia e Olanda, valida per la Nations League, è stata posticipata di ben due ore e mezza. L'incontro con la stampa, inizialmente fissato per le 17, è stato rinviato alle 19.30: sembra che dietro la scelta ci siano due tamponi incerti, in attesa di conferme.