© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Italia Under 21 scenderà in campo alle ore 21 contro la Polonia per la seconda sfida del Gruppo A dell'Europeo di categoria contro la Polonia. Queste le formazioni ufficiali della sfida del Dall'Ara:

Italia (4-3-3): Meret; Adjapong, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Orsolini, Cutrone, Chiesa.

Polonia (5-4-1): Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Bochniewicz, Pestka; Jagiello, Zurkowski, Dziczek, Szymanski; Kownacki.