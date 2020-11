Italia, Sirigu: "Questo è un gruppo sano, per noi è fondamentale avere un credo calcistico"

Salvatore Sirigu, portiere dell'Italia e del Torino, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro l'Estonia: "La fascia di capitano? Non capita spesso, ci godiamo il momento. Sono contento anche per la mia famiglia e anche per il Torino".

Bisognava vincere questa partita. Qual è la qualità di questo gruppo?

"È un gruppo sano, se non hai un gruppo consolidato gli esordienti si adattano male. Cerchiamo di accogliere tutti e di farli sentire a proprio agio, si vede anche in campo. Per noi è fondamentale avere un credo calcistico. Parliamo dell’avversario, ma oggi c'erano anche tanti giovani. Ci siamo allenati in due giorni, a volte puoi fare la frittata come è successo in passato. Adesso ci godiamo questo momento".

Bastoni?

"La maglia da titolare se la possono giocare in tanti, ci sono tanti ragazzi bravi in ogni ruolo. Bastoni si sta misurando ad alti livelli, credo sia necessario per la crescita di un professionista".