Italia sul velluto a Palermo: Bonucci inventa, Barella insacca. Sono 3

Nicolò Barella insacca il tris per l'Italia, sfruttando un assist strepitoso di Leonardo Bonucci, il cui passaggio taglia a metà la formazione armena: il centrocampista ex Cagliari corona un momento personale ottimo col il tocco sotto porta che supera ancora Airapetyan e fa 3-0 in favore della Nazionale azzurra. Tutto facile per gli azzurri di Mancini fino a questo momento.