Italia U-20, buona la prima al Mondiale: 2-1 al Messico, decide Ranieri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buona la prima per gli azzurrini di Nicolato. L'Italia Under-20 batte 2-1 il Messico nel match d'esordio del Mondiale di categoria in Polonia. La Nazionale passa in vantaggio subito, dopo 3', grazie a Frattesi, ma viene ripresa al 37' da De la Rosa. Il gol decisivo lo firma Ranieri alla metà del secondo tempo.