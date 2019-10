Italia U21, i convocati di Nicolato: ci sono Kean-Cutrone. Torna Tonali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con tre punti all’attivo, frutto del netto successo (5-0) all’esordio sul Lussemburgo, la Nazionale Under 21 riprende la marcia nelle qualificazioni al Campionato Europeo con una doppia trasferta in Irlanda (10 ottobre) e Armenia (14 ottobre).

Il tecnico Paolo Nicolato ha convocato 23 calciatori, che si raduneranno nella serata di domenica a Milano per partire il giorno seguente alla volta di Dublino: prima chiamata per il centrocampista della Salernitana Fabio Maistro, mentre dopo la convocazione con la Nazionale maggiore per le gare di settembre tornano con l’Under 21 il difensore del Cagliari Luca Pellegrini e il centrocampista del Brescia Sandro Tonali.

Parla inglese invece l’attacco degli Azzurrini: oltre a Moise Kean, in forza all’Everton, si rivede Patrick Cutrone, passato in estate dal Milan al Wolverhampton Wanderers.

L’elenco dei convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari (Livorno);

Difensori: Claud Adjapong (Verona), Alessandro Bastoni (Inter), Enrico Delprato (Livorno), Matteo Gabbia (Milan), Riccardo Marchizza (Spezia), Luca Pellegrini (Cagliari), Luca Ranieri (Fiorentina), Marco Sala (Virtus Entella);

Centrocampisti: Marco Carraro (Perugia), Davide Frattesi (Empoli), Manuel Locatelli (Sassuolo), Giulio Maggiore (Spezia), Fabio Maistro (Salernitana), Sandro Tonali (Brescia), Niccolò Zanellato (Crotone);

Attaccanti: Patrick Cutrone (Wolverhampton Wanderers), Moise Kean (Everton), Andrea Pinamonti (Genoa), Gianluca Scamacca (Ascoli), Riccardo Sottil (Fiorentina).

Staff – Allenatore: Paolo Nicolato; Capo delegazione: Massimo Paganin; Dirigente accompagnatore: Vincenzo Marinelli; Coordinatore delle nazionali giovanili: Maurizio Viscidi; Assistente allenatore: Mirco Gasparetto; Segretario: Manfredi Martino; Preparatore atletico: Vincenzo Pincolini; Preparatore dei portieri: Gian Matteo Mareggini; Match analyst: Francesco Bordin; Medici: Angelo De Carli e Vincenzo Santoriello; Fisiologo: Cristian Osgnach; Fisioterapisti: Emiliano Bozzetti e Nicola Sanna; Osteopata: Cristiano Pompili.