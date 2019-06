Italia U21, Mandragora: "Creato ma non finalizzato, bisogna migliorare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Mandragora, capitano dell'Italia Under 21, dopo la sconfitta rimediata al Dall'Ara nella seconda partita dell'Europeo per mano della Polonia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport: "Ho avuto un'occasione, non è andata come volevo. Dobbiamo continuare a lavorare, pensare alla prossima partita e sperare. Il primo tempo abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a finalizzare. Nella ripresa c'è stata un po' di confusione, volevamo riprenderla. C'è qualcosa in cui dobbiamo migliorare, ne siamo consapevoli, da domani ci metteremo al lavoro e proveremo a fare una grande partita".