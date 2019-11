© foto di Stefano Di Bella

L'Italia Under 17 continua alla grande il suo percorso ai Mondiali di categoria, in corso di svolgimento in Brasile. Dopo il 5-0 alle Isole Salomone nella prima gara del girone, gli azzurini hanno battuto nella notte il Messico, col risultato di 2-1. Arrivato al termine di una partita dalle mille emozioni: vantaggio per i ragazzi di Ct Nunziata al 74' con Gnonto, i centroamericani trovano il pareggio al 92' con Alvarez. Ci pensa Udogie, a tempo praticamente scaduto, a realizzare la rete definitiva, che vale la conquista degli ottavi con una giornata di anticipo.