Italiano asso di coppe. La sua Fiorentina arriva sempre almeno in semifinale

Ha invitato tutti a non credere che la sua Fiorentina abbia rinunciato al campionato, ma quando si parla del Vincenzo Italiano allenatore è difficile non guardare a quanto sia capace di combinare nelle coppe. Nella serata di ieri contro il Viktoria Plzen ha aggiunto un altro tassello al suo percorso in viola, nel quale ha saputo raggiungere sempre e comunque le semifinali. Il primo, senza Europa, è stato con la “sola” Coppa Italia, lo scorso è stato quello delle storiche due finali, alla fine però perse, mentre questo è ancora tutto da scrivere ma vede di nuovo la Fiorentina di nuovo al penultimo atto di entrambe le competizioni.

Le Cremonese e Basilea si sono trasformate in Atalanta (mercoledì prossimo il ritorno, 1-0 viola dopo l’andata) e in Club Brugge, la conclusione di questa nuova storia non è ancora nota ma Italiano e i suoi lavorano per provare ad entrare ulteriormente nella storia.

Parlando in conferenza stampa dopo il faticoso successo sul Plzen, Italiano si è così espresso: "Ribadisco che la concentrazione non è solamente da una parte sola. Faccio l'esempio del Liverpool: perde con l'Atalanta e pochi giorni dopo di nuovo col Crystal Palace. Dato che entusiasmo e fiducia devono rimanere alte, da domani si prepara Salerno. Felicissimi di essere dentro tutte le competizioni".

I tre anni di Italiano alla Fiorentina nelle coppe

2021/2022 - Semifinalista di Coppa Italia

2022/2023 - Finalista di Coppa Italia e di Conference League

2023/2024 - Qualificata alle semifinali di Coppa Italia e Conference League