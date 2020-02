Iturbe, Robinson, Gervinho & Co: storia di affari che sembravano fatti

Il caso più clamoroso di questo gennaio 2020 resterà quello dello scambio tra Inter e Roma: Matteo Politano da una parte, Leonardo Spinazzola dall'altra. Tutto fatto, visite mediche sostenute, poi la retromarcia: l'attaccante esterno si è consolato passando al Napoli, il terzino ormai non ha più la concorrenza di Florenzi e in giallorosso troverà sempre più spazio. Storia di un affare saltato quando sembrava fatto, ma non dell'ultimo giorno. Perché il mercato di gennaio, che questi colpi di scena li offre sempre, ci ha regalato emozioni di questo tipo anche a un passo dal gong.

Caso Iturbe. Il Messi guaranì era pronto a tornare in Italia. Anzi, ci era proprio tornato, reduce dall'esperienza messicana al Pumas: tutto ok con il Genoa, visite mediche superate e annuncio che sembrava a un passo. Poi? L'affare inizia a scricchiolare, non si trova l'intesa sulla formula, l'annuncio resta (probabilmente) negli uffici rossoblù senza mai venire alla luce. E Iturbe? Riparte dal ... Messico: in men che si dica, nella nottata milanese, ha firmato col Pachuca. E arrivederci Italia.

Niente Robinson. Altro giro, altre giallo. È quello relativo ad Antonee Robinson: il terzino statunitense del Wigan era l'erede designato dal Milan per prendere il posto di Ricardo Rodriguez, ceduto al PSV Eindhoven. Anche in questo caso, la fumata bianca era praticamente già decisa: il classe '99 è atterato ieri a Linate nella stessa mattinata di Saelemaekers, ha sostenuto le visite mediche di rito. E lì qualcosa non ha funzionato: nel comunicato del Wigan si parla di ulteriori test atletici richiesti dal Diavolo. Sta di fatto che il buon Robinson non ha nemmeno disfatto le valigie e ha riattraversato la Manica. E Pioli è stato costretto a ripiegare su un altro affare saltato all'ultimo.

Laxalt alla Fiorentina, anzi no. Perso Robinson, il Milan ha infatti richiamato dal Torino l'uruguaiano Diego Laxalt. Che però fino al primo pomeriggio sembrava destinato a vestire i colori viola: in una giornata frenetica per la Fiorentina, era praticamente definito il suo passaggio alla corte di Iachini. Poi non si è più fatto. Nessun problema di visite mediche, in questo caso: dopo tanti prestiti, Laxalt voleva una soluzione stabile. I gigliati invece puntavano proprio a un affare a titolo temporaneo. E invece niente da fare.

Criscito e i suoi dubbi. La Fiorentina è stata grande protagonista, dicevamo. Anche sull'asse con Genova e col Genoa: Commisso aveva trovato l'intesa con Preziosi per la cessione del capitano rossoblù. Prendendo in contropiede lo stesso Domenico Criscito, che già sui social aveva dimostrato (per usare un eufemismo) le sue perplessità. Che sfociano in un no secco: decisivo un incontro a pranzo con la dirigenza e i suoi agenti. Tornato nell'estate 2018 dalla Russia, Criscito non voleva a nessun costo abbandonare quella che a tutti gli effetti è casa sua.

Giallo Gervinho. L'ultimo "caso" può avere nuovi sviluppi nelle prossime ore. In extremis, il Parma e l'Al-Sadd definiscono la cessione di Gervinho. Ci sono da rispettare i tempi del TMS, il sistema di trasferimenti della FIFA: il club ducale fa in tempo, quello qatariota no. Al momento, l'affare è da considerarsi saltato, come ha spiegato Xavi, allenatore dell'Al-Sadd in conferenza stampa. Il Parma valuta se formulare un ricorso, considerato che l'intoppo è arrivato da parte del club qatariota. Per ora, è un altro affare saltato all'ultimo.