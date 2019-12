Izzo e Bremer insuberabili. Ansaldi top player del Toro: i voti di TMW

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirigu 6 - Non corre troppi pericoli nel primo tempo. Nella ripresa è bravo su Chiesa al 61'. Si fa trovare pronto anche al settantesimo su Sottil.

Izzo 6,5 - Sempre preciso e puntuale in fase difensiva. Dalle sue parti Chiesa fa molta fatica a sfondare.

Nkoulou 6 - Limita al massimo Vlahovic che non è quasi mai pericoloso. Guida bene una difesa che nel pomeriggio del Grande Torino è stata molto solida.

Bremer 6,5 - Conferma il suo buon momento con una partita ordinata e senza sbavature. Fantastica la chiusura in scivolata su Pedro all'88'.

De Silvestri SV - Esce per infortunio dopo soli 10 minuti. (Dal 10' Ola Aina 6 - Cerca di rendersi pericoloso grazie alla sua velocità. Anche in ripiegamento è bravo a tenere a bada Dalbert).

Baselli 6 - Qualità e sostanza in mezzo al campo per il centrocampista di Mazzarri. Ammonito nel primo tempo non si fa condizionare nel resto della gara.

Rincon 6 - Insieme a Baselli forma un'ottima cerniera in mezzo al campo: ottimo in copertura e buona circolazione di palla per El General.

Ansaldi 7 - Ottimo l'assist per il gol del vantaggio di Zaza. Nel secondo tempo chiude la partita con un tiro dal limite che sorprende Dragowski. Certamente il migliore in campo dei granata.

Berenguer 5,5 - Il peggiore del Toro nel primo tempo, tanto che Mazzarri lo richiama in panchina a inizio ripresa. Pochi spunti e zero palle gol per lo spagnolo. (Dal 58' Meite 6 - Mazzarri lo manda in campo per aggiungere chili alla sua mediana).

Verdi 5,5 - Altra prestazione al di sotto delle aspettative per l'ex Napoli che non si è reso quasi mai pericoloso. Non certo una prestazione totalmente insufficiente ma da uno con le sue qualità è lecito aspettarsi di più. (Dal 76' Laxalt SV).

Zaza 6,5 - Tre occasioni nel primo tempo: nella prima bravo Ceccherini a chiudere il suo tiro in corner, nella seconda Dragowski gli dice di no respingendo con il piede ma alla terza arriva la rete del vantaggio. Nella ripresa non è mai pericoloso ma la sua prestazione resta comunque molto positiva.