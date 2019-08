James e Llorente dopo Lozano: il Napoli vuole altri colpi da Scudetto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Repubblica oggi in edicola fa il punto sul mercato del Napoli. Dopo l'arrivo definito ieri all'Hotel Vesuvio di Hirving Lozano dal PSV Eindhoven, come seconda punta in un 4-4-2, falso nueve, a destra o a sinistra del centrocampo ben più che offensivo, adesso fino a fine agosto De Laurentiis proverà a convincere il Real Madrid a cedere in prestito James Rodriguez. Poi arriverà pure un nove e le trattative per Fernando Llorente, ora svincolato, sono già state avviate dal ds Cristiano Giuntoli.