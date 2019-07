James-Napoli, dentro o fuori. Il Real chiede risposta entro una settimana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembrava un affare fatto o quasi, invece James si allontana dal Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che il Real Madrid ha chiesto al club azzurro di dare una risposta definitiva entro una settimana, altrimento Florentino Perez valuterà l'ipotesi di cedere il colombiano all'Atletico Madrid nonostante la rivalità.

Dentro o fuori - Il Real vuole cedere l'ex Bayern Monaco alle sue condizioni: prestito con obbligo di riscatto oppure cessione definitiva, a 42 milioni di euro. L'Atletico intanto fa sul serio: Simeone ha telefonato James puntando sulla voglia del ragazzo di tornare a Madrid per restare, così come sulla voglia di riscattarsi dopo le annate in Germania e la bocciatura delle merengues.

La posizione di ADL - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, continua a chiedere James in prestito oneroso con diritto di riscatto. Una formula poco gradita al suo omologo blanco. Intanto entro il fine settimana la situazione sarà più chiara: Jorge Mendes lavora con il patron azzurro, anche Florentino Perez vuole una risposta in tempi brevi.