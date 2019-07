© foto di Imago/Image Sport

Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti lo chiamano al Napoli, ma per James Rodriguez in azzurro bisogna ancora pazientare. Intanto Daniela Ospina - ex moglie del numero 10 della nazionale colombiana - è tornata a parlare in merito al possibile trasferimento del calciatore del Real Madrid, come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il Real vuole tanti soldi, in un’unica soluzione. Gli affari, spesso, prescindono dalla volontà dei giocatori. Comunque, ci sono 2-3 squadre interessate a James“, ha detto la sorella dell'attuale portiere in forza ai partenopei.