James Rodriguez: "Napoli? Dipende dal Real, 20 giorni per pensarci"

Dopo l'eliminazione subita in Copa America contro il Cile ai rigori, il giocatore della Colombia James Rodriguez,,in trattativa col Napoli, ha parlato anche del suo futuro: "Non lo so, ho ancora 20 giorni per pensarci. Dipende dal club (il Real Madrid, ndr), ci sono persone dentro che comandano e lì non posso fare niente". Il giocatore già oggi si recherà in Colombia per iniziare le sue vacanze.