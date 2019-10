© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dentro Juventus-Lokomotiv Mosca c'è una sfida tutta lusitana fra due che con la maglia del Portogallo: Cristiano Ronaldo e Joao Mario. A tal proposito l'ex centrocampista dell'Inter, oggi in Russia, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Tuttosport: "Quando i miei compagni del Lokomotiv hanno saputo che sarei tornato in Nazionale mi hanno chiesto di dire a Cristiano di andarci piano con noi... (sorride) Tutti noi sappiamo l'ambizione di CR7, la sua voglia di fare sempre di più e meglio. Sono sicuro che anche contro di noi sarà motivato al 200%. Sarà difficile fermarlo. Chi altro da tenere sotto osservazione? Dybala, Cuadrado e Higuain sono giocatori che possono cambiare la gara in un secondo. Hanno qualità di livello mondiale"