Jorge Messi a colloquio con gli avvocati per sei ore. Slitta la riunione con Bartomeu

Dalla Spagna fanno sapere che l'incontro tra Jorge Messi e Josep Maria Bartomeu si terrà in serata o al massimo domani mattina. Il padre-agente del fenomeno del Barcellona si è riunito per ben sei ore con gli avvocati della Fondazione Messi, per discutere la linea da adottare nella difficile trattativa che potrebbe portare Lionel a lasciare il Barcellona. In questo momento starebbe pranzando con l'altro figlio, Rodrigo.