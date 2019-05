Juve, Agnelli tornerà a Torino nel pomeriggio: ore calde

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Milano per seguire l'assemblea di Lega, Andrea Agnelli potrebbe ancora incontrare Massimiliano Allegri in giornata. Secondo quanto riferito da Sky, il presidente della Juventus tornerà a Torino nel pomeriggio: non è chiaro se l'incontro col tecnico ci sarà o meno, ma sono ore calde per il futuro della panchina bianconera.