Juve-Ajax -1, Rugani pronto per bissare. Torna Can: con lui l'Allegrata?

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

Un giorno a Juventus-Ajax. Un giorno all'ennesima gara più importante della stagione per Massimiliano Allegri, per Cristiano Ronaldo, per Andrea Agnelli. Per la Vecchia Signora che d'orgoglio e virtù ha tenuto botta con le linee basse all'andata contro gli ajacidi. Il grande dubbio riguarda la presenza o l'assenza, almeno dall'undici titolare, di Giorgio Chiellini. Problema al polpaccio, tallone d'Achille e di capitano. Rischiarlo così sarebbe un eccesso anche per lui, per questo stringerà i denti ma le sensazioni a questa mattina non sono delle più rosee. Vedremo. Con lui tutto può succedere. Si scalda Daniele Rugani, che la scorsa settimana ha iniziato la nuova carriera da Grande. Con una prestazione importante, solida, d'esperienza, in un tempio moderno come la Johan Cruyff Arena. Ci sarà certamente Leonardo Bonucci, col recupero di Emre Can è da capire se dietro sarà ancora Allegrata con la difesa a tre, inedita almeno fino al ritorno con l'Atletico per l'ex centrocampista del Liverpool, o se sarà il 4-3-3 che la Juventus sta provando in queste sedute.