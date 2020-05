Juve, Alex Sandro nel mirino delle inglesi ma al momento non è in partenza

La permanenza di Alex Sandro nella Juventus è molto probabile ma non scontata. Il laterale sinistro continua ad essere in cima alla lista dei desideri di diversi club, in particolare della Premier, Manchester United su tutti. La Juve per adesso se lo tiene stretto, anche se un’offerta importante potrebbe spingere a una maggiore riflessione. Nel caso di cessione, chiaramente, il club dovrebbe tornare sul mercato per un elemento pronto a livello europeo oltre che in Serie A. Il ritorno di Pellegrini da Cagliari non basterebbe insomma, e sulla candidatura di Emerson Palmieri per adesso non si è passati alla fase operativa.