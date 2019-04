Juve-Allegri, non è solo questione di contratto: a breve l'incontro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non è un solo una questione di contratto. Massimiliano Allegri e la Juventus si inontreranno a breve, La Stampa fa il punto della situazione. L'accordo con il tecnico ha scadenza 2020 e la società bianconera non ha mai iniziato una stagione col proprio allenatore a inizio anno di contratto. Nei prossimi giorni Allegri e la dirigenza si incontreranno, per stilare i piani del futuro. Insieme, fino a prova contraria, ma con un profondo rinnovamento della rosa: oltre a Barzagli e Khedira, c'è da capire il destino di diversi senatori. E costruire la squadra attorno a Cristiano Ronaldo. Tanti i possibili innesti, da De Ligt a Ruben Dias, passando per Chiesa, Zaniolo e Joao Felix.