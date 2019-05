© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Saluta la Juventus con una sconfitta, Massimiliano Allegri, che perde contro la Sampdoria la sua ultima partita da allenatore bianconero. Una sconfitta indolore visto che lo scudetto è stato conquistato da un pezzo; nel tecnico livornese non c'è spazio per la delusione, ma solo per volgere lo sguardo al futuro: "Abbiamo concluso 5 anni straordinari. Non sarà difficile fare meglio di me perché il prossimo allenatore troverà una squadra vincente, che vuole ancora vincere. La Juventus può vincere ancora in campionato e l'anno prossimo potrà andare bene anche in Champions: a noi è andata male per gli infortuni nei momenti decisivi. Allegri, poi, si augura di trovare l'opportunità giusta già in questo 2019 senza, però, vivere l'attesa come un'ossessione: "L'ambizione è di tornare a lavorare quando ci sarà l'opportunità, altrimenti starò un anno fermo. Voglio scegliere un posto dove mi diverto e posso fare risultato" sono state le sue parole ai microfoni di Dazn.