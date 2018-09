Juve, Allegri sulla formazione: "Out Chiellini, possibile Kean dall'inizio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha chiarito tanti dubbi di formazione in vista della sfida di domani contro il Bologna valida per la sesta giornata di Serie A: "Perin domani giocherà, mentre Chiellini riposerà. Il dubbio è su Alex Sandro: se non gioca lui gioca Cuadrado a destra e Cancelo a sinistra a meno che non faccia giocare Bernardeschi a sinistra. Dybala e Cristiano Ronaldo giocheranno. Mandzukic dovrebbe riposare, quindi Kean ha ottime opportunità, un'opzione a cui avevo già pensato per il Frosinone. Barzagli sta bene e potrebbe scendere in campo".