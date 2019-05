Juve-Allegri, un divorzio basato sul progetto tecnico e non sul contratto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel divorzio anticipato tra Massimiliano Allegri e la Juventus è pesato più il progetto che il contratto perché le divergenze con i dirigenti erano troppe e soprattutto radicate.

I temi dell'addio - Secondo Massimiliano Allegri la squadra doveva essere praticamente rifondata, mentre per Paratici e Nedved la rosa è difficilmente migliorabile e quindi vorrebbero puntare al massimo su un innesto a reparto. Allegri non si fidava più di Cancelo per esempio. Anche Dybala era stato "tagliato" a causa della presenza ingombrante di Ronaldo. Pensieri che non hanno trovato sponsor e che hanno portato all'addio.

Cambio medico - Non se ne andrà solo Allegri, ma anche lo staff medico guidato da Claudio Rigo. Una modifica radicale dello staff che ha frequentato la Continassa negli ultimi tempi.