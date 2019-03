© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, intervistato da Radio Rai, ha commentato così la sconfitta odierna col Genoa: "Ci tenevamo a mantenere l'imbattibilità e a fermarci per la sosta con un risultato positivo. Sapevamo che oggi sarebbe stato faticoso portare a casa il risultato, ma abbiamo fatto il massimo. Non posso rimproverare niente ai miei ragazzi, che hanno fatto una grande cosa martedì e anche nelle altre gare precedenti. Peccato per il ko, ma in Serie A ci sta".

Su Sturaro: "Sono molto contento per Sturaro, è un ragazzo che ha dato tanto a me e alla Juve. Ha sofferto molto nell'ultimo anno per il problema al tendine, sono felice per lui, anche se dispiace che abbiamo perso".

Sulla sosta: "Mi auguro di recuperare tutti".