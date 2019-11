Juve, anche Bernardeschi esulta: "Fino alla fine non è solo un motto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche Federico Bernardeschi, oggi rimasto in tribuna nel 2-1 della Juventus alla Lokomotiv Mosca, festeggia il successo dei bianconeri via Instagram: "Fino alla fine non è solo un motto, è la nostra filosofia: la Juventus non molla mai. Vittoria d’oro. Gol di platino. Grande Douglas".