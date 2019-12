Juve, arriva la 100^ vittoria di Sarri in A: nessuno come lui dal 1995

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella conquistata questa sera con la Juventus in casa della Sampdoria è la 100^ vittoria in Serie A di Maurizio Sarri. Traguardo raggiunto dal tecnico alla 169^ presenza. Tra gli allenatori che hanno fatto il loro esordio nel massimo campionato dal 1994/95 in avanti, nessuno è riuscito a raggiungere questo traguardo prima di lui. A fornire questi dati è Opta, che ha iniziato a registrare questo tipo di dati proprio da quella stagione.