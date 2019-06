Juve, azionista del Chelsea saluta e ringrazia Sarri. Annuncio vicino?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri è ormai vicinissimo a diventare allenatore della Juventus, in sostituzione di Massimiliano Allegri. La conferma, seppur indiretta, dell'addio dell'ex tecnico del Napoli al Chelsea è stata data in serata da un'azionista di minoranza dei Blues, Hasan Nagoor, che nelle sue storie Instagram ha salutato Sarri, ringraziandolo per il lavoro svolto e gli obiettivi centrati.