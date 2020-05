Juve-Barça, non solo Arthur e Pjanic: spunta anche il nome di Romero per i blaugrana

Le operazioni di mercato tra Juventus e Barcellona non riguardano soltanto Pjanic e Arthur ma anche altri giocatori, per quella che potrebbe essere davvero una maxi operazione. Secondo quanto riportato da Tuttosport Semedo e Todibo potrebbero vestire la maglia bianconera nella prossima stagione, con De Sciglio e Rugani che potrebbero approdare in Catalogna, anche se non è da scartare il nome di Cristian Romero per i blaugrana.