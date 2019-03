© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juventus-Barcellona potrebbe essere la finale di Champions League, mentre il duello in sede di mercato è già iniziato. Tuttosport scrive che la sfida è partita per Matthijs de Ligt, difensore dell'Ajax e della nazionale olandese seguito anche dal Paris Saint-Germain e dal Bayern Monaco. Il calciatore sarebbe affascinato dalla soluzione blaugrana, come spesso accade per i calciatori orange, ma i bianconeri non mollano la presa e proveranno a battere l'agguerrita concorrenza. Juve e Barça duellano anche per Paul Pogba, centrocampista del Manchester United che deve chiarire il proprio futuro: il francese potrebbe tornare a Torino oppure ascoltare le sirene catalane ma, alla fine, potrebbe anche restare all'Old Trafford.