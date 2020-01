© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Federico Bernardeschi potrebbe essere lontano dalla Juventus. Da giorni di parla del possibile scambio con il Barcellona che porterebbe Ivan Rakitic in bianconero ma a prescindere da questo la sensazione è che l'ex Fiorentina voglia cambiare aria per trovare più spazio in vista dell'Europeo. Sarri non lo ha impiegato con continuità e il classe 1994 si sta guardando intorno, con i prossimi giorni che saranno decisivi. A riportarlo è il Corriere della Sera.